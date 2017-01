INTER, PIOLI: "MERCATO IN ENTRATA CHIUSO"

22 gennaio 2017

Sesta vittoria consecutiva in campionato per l'Inter di Pioli. La squadra ha trovato una sua fisionomia, difficile che gli ultimi dieci giorni di mercato apportini cambiamenti significativi nella rosa, in fatto di nuovi arrivi almente: "Il mercato resta ovviamente imprevedibile - ha detto Pioli ha Premium - ma credo che non ci saranno entrate. Il nostro mercato in entrata può essere considerato chiuso".