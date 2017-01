INTER, PIOLI: "CI SARANNO ALTRE CESSIONI"

20 gennaio 2017

L'Inter opera per il momentto solo in uscita: non è escluso che entro la chiusura del mercato arrivi qualcun altro ma per il momento la priorità è sfoltire la rosa: "Gli obiettivi della società durante la finestra di mercato erano chiari e lo sono ancora" ha dichiarato il tecnico nerazzurro Pioli. "Avevamo bisogno di un centrocampista ed è arrivato un signor giocatore (Gagliardini, ndr), poi delle uscite. Qualcuna è arrivata, altre arriveranno. Sì, me lo aspetto".