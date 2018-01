INTER, PINAMONTI VERSO IL SASSUOLO

31 gennaio 2018

Sono ore caldissime per la trattativa che può portare Andrea Pinamonti al Sassuolo: l'attaccante 18enne dell'Inter può trasferirsi in Emilia per 8 milioni con i nerazzurri pronti a garantirsi il diritto di recompra per 16 milioni. Nell'affare può essere inserito anche il giovane terzino della Primavera nerazzurra Federico Valietti.