INTER: PINAMONTI "TANTI CLUB SU DI ME? NON CI PENSO"

16 febbraio 2017

"Molti club su di me? Sì ho visto ma non mi interessa al momento". Parole dell'attaccante dell'Inter Andrea Pinamonti, classe 1999, in esclusiva a Premium Sport. "Io penso solo ad allenarmi giorno dopo giorno per migliorarmi e seguire l'esempio dai grandi campioni: il resto non mi interessa e non ci penso neanche".