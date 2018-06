INTER, PIACE BRIGNOLA DEL BENEVENTO

2 giugno 2018

L'asta per Enrico Brignola è pronta a entrare nel vivo. Sul giocatore messosi in evidenza in Serie A con il Benevento - riporta il Corriere dello Sport - è già forte l’interesse di Fiorentina e Atalanta. Sulle sue tracce sembrerebbe però essersi aggiunta anche l’Inter e già nella prossima settimana potrebbe esserci un incontro con il presidente dei sanniti Vigorito per gettare le basi della trattativa.