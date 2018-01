INTER, PESSIMISMO PER PASTORE

31 gennaio 2018

Dall'Hotel Melià, sede del calciomercato, filtra pessimismo riguardo al buon esito della trattativa tra Inter e Psg per l'arrivo di Pastore. Suning non avrebbe dato l'ok all'esborso extra necessario per il prestito oneroso del centrocampista. Contestualmente, quindi, è bloccato il passaggio di Brozovic al Siviglia.