INTER, PERISIC RINNOVA SINO AL 2021

18 agosto 2017

Sembra ormai definitivamente tramontato l’interesse del Manchester United per Ivan Perisic. Il croato – stando a quanto riportato da Premium Sport – è sempre più vicino alla permanenza all’Inter ed è intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo con relativo adeguamento dell’ingaggio a 5,5 milioni di euro fino al 2021 (circa 1,5 in meno rispetto a quanto offerto dai Red Devils), convinto di poter fare comunque molto bene alla corte di Luciano Spalletti in questa stagione.