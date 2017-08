INTER: PERISIC E JOVETIC DRIBBLANO LE DOMANDE SUL FUTURO

2 agosto 2017

Perisic e Jovetic dribblano le domande sul futuro. Il croato e il montenegrino dell'Inter sono stati intercettati all'uscita di un ristorante di Milano dall'inviato di Premium Sport ma non hanno voluto rispondere: "Sono venuto qui per mangiare", ha detto Perisic. "Non posso parlare", il secondo. I due erano accompagnati dal loro agente Fali Ramadani.