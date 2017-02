INTER, PERISIC ALL'ARSENAL E SANCHEZ IN NERAZZURRO?

26 febbraio 2017

Secondo calciomercato.com, Ivan Perisic, che ha cambiato agente circa un mese fa, passando a Fali Ramadani, potrebbe entrare in orbita Arsenal ed in un discorso che porterebbe Alexis Sanchez all'Inter. Il croato è sempre stato attratto dalla Premier League e l'Inter, nonostante non sia intenzionata a cedere il giocatore, potrebbe inserirlo in una trattativa per strappare il cileno ai Gunners. L'ex Udinese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza 2018 e l'idea di tornare in Italia sarebbe gradita.