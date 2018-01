INTER, PER LOBOTKA DEL CELTA VIGO SERVONO 30 MILIONI

29 gennaio 2018

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha sottolineato anche ieri nel dopo partita contro la Spal la necessità di avere a disposizione un nuovo centrocampista che possa dare più sostanza alla mediana. A tal proposito, il nome che era venuto fuori negli ultimi giorni era quello di Stanislav Lobotka, 23enne slovacco per il quale, però - stando a quanto scrive Il Corriere della Sera - il Celta Vigo avrebbe chiesto 30 milioni di euro per liberarlo. Una cifra che il club nerazzurro al momento non sembrerebbe disposto a spendere.