INTER-PASTORE, SERVONO 5 MILIONI

31 gennaio 2018

Martedì sera Javier Pastore è sceso in campo col Psg in Coupe de la Ligue. Un tempo in campo, poi la sostituzione per un piccolo affaticamento muscolare. Al termine del match il diretto interessato ha spiegato: "Se resto a Parigi? Non lo so ancora". Parole alle quali hanno fatto eco quelle di Emery: "Mi ha detto che esiste la possibilità che vada via". Ma l'accordo tra Inter e Psg ancora non è stato trovato. Il motivo è ovviamente la formula del trasferimento. L'Inter può proporre soltanto un prestito con diritto di riscatto, non con l'obbligo. Una proposta che non può soddisfare il Psg. La scappatoia è stata trovata: impostare un prestito oneroso molto alto, in modo che si configuri come sorta di anticipo per il riscatto di giugno. Così la cifra è stata fissata: 5 milioni di euro subito, riscatto fissato a 25. Ma per l'Inter questi 5 milioni sono un ostacolo non da poco. Serve l'ok di Suning per sbloccare la situazione. Intanto Simonian, agente del calciatore, ha l'accordo totale con l'Inter.