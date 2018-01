INTER-PASTORE, SABATINI E AUSILIO IN SEDE: SI TRATTA SULLA FORMULA, C'E' OTTIMISMO

29 gennaio 2018

Cresce l'ottimismo per il buon esito della trattativa che potrebbe portare Javier Pastore all'Inter. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb le parti stanno continuando a trattare ma cambiando la formula: si passa dal prestito con diritto, al prestito con obbligo in base a determinati obiettivi raggiunti (presenze/gol). Un escamotage per aggirare l'obbligo vero e proprio e trovare comunque l'accordo con il PSG.