Inter: ora ti resta "quasi" solo Spalletti, a meno che la famiglia richiami Conte

13 maggio 2017

Simeone vuole restare a Madrid. E Conte - al momento - non ha intenzione di lasciare Londra. Al momento, però, a parole. Perché il richiamo della famiglia è stato ed è forte e la nostalgia per moglie e figlia si è fatta e si fa sentire. Eccome! Per cui... l'Inter non molla, ma è giusto e opportuno tutelarsi visto che il tempo stringe.



Dopo la vittoria in Premier, il tecnico dei Bleus pensa alla FA Cup e alla sfida con l'Arsenal, pensa al double inglese con vista sulla prossima stagione e, soprattutto, sulla Champions. Suning ha fatto e continuerà a fare di tutto - con offerte crescenti e faraoniche - ma ha bisogno di risposte: due settimane ancora, poi la dead line.



E sul campo, a quel punto, resterebbe allora soltanto la terza via, ad oggi forse anche la più percorribile, quella che porta a Spalletti che - rumors romani - avrebbe già firmato una sorta di pre-contratto. Sullo sfondo altre voci, altre candidature o auto-candidature, meno plausibili: da quella di Pochettino (ora al Tottenham) fino a Emery (in uscita dal Psg).