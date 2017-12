INTER, OK DEL BARCELLONA PER IL PRESTITO DI DEULOFEU

28 dicembre 2017

L'Inter sta pensando di rinforzarsi, a prescindere da quello che è stato il risultato del derby di Coppa Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport i due nomi più caldi sono quelli di Aleix Vidal e Gerard Deulofeu, due gioielli che il Barcellona tiene parcheggiati e che vorrebbe piazzare in prestito. Se sul terzino c'è anche il forte interesse della Roma, per lo spagnolo i catalani avrebbero dato anche l'ok alla formula del prestito biennale con obbligo di riscatto legato a parametri che non vadano in conflitto con le indicazioni Uefa. Un'operazione necessaria per non appesantire il bilancio attuale.