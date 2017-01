INTER, OGGI NUOVI CONTATTI TRA ZENIT E RANOCCHIA

25 gennaio 2017

Lo Zenit San Pietroburgo insiste per Andrea Ranocchia. Nella giornata di oggi dovrebbero esserci nuovi contatti tra l'entourage del centrale nerazzurro e la società russa, la quale offrirà un ingaggio molto più elevato di quello percepito all'Inter. Sempre vigile il Bologna, che tenterà di inserirsi qualora la trattativa con lo Zenit non andasse in porto. Lo scrive tuttomercatoweb.com.