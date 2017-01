INTER, OFFERTA ZENIT PER RANOCCHIA

24 gennaio 2017

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, è arrivata l'offerta ufficiale dello Zenit di San Pietroburgo per Andrea Ranocchia: 8 milioni per il difensore nerazzurro. Il giocatore al momento non è molto convinto della proposta russa, nonostante sia economicamente vantaggiosa. Sempre viva l'ipotesi Bologna, soprattutto in caso di partenza di Oikonomou.