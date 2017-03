INTER, OFFERTA DEL TOTTENHAM PER BROZOVIC

15 marzo 2017

Sempre più ai margini dell'Inter, l'avventura nerazzurra di Marcelo Brozovic potrebbe essere al capolinea. Come riporta la stampa inglese, il Tottenham avrebbe pronta un'offerta da 25 milioni di euro per il croato. Per l'Inter l'eventuale cessione di Brozovic sarebbe importante per generare una plusvalenza e rientrare nei parametri del fair play finanziario.