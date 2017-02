INTER, OFFERTA DEL GIMNASIA PER PALACIO

18 febbraio 2017

Il contratto di Rodrigo Palacio con l'Inter scadrà a giugno e la prossima stagione non dovrebbe far più parte della squadra nerazzurra. Per lui è sempre più forte l'ipotesi di un ritorno in Argentina. Secondo la radio Ross&Closs, è in arrivo un'offerta dal Gimnasia La Plata all'ex Genoa.