INTER, OCCHIO AL TOTTENHAM: VUOLE VECINO

15/06/2018

Matias Vecino è finito nel mirino del Tottenham. Come racconta il Sun e rilancia La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Inter è finito in orbita degli Spurs e non è da escludere che possa partire una vera e propria trattativa dopo il Mondiale. Il centrocampista piaceva al Tottenham già quando era della Fiorentina, adesso i londinesi stanno ripensando a lui.