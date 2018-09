INTER, OCCHI PUNTATI SU AREOLA PER IL DOPO HANDANOVIC

06/09/2018

L'Inter comincia già a pensare al prossimo mercato estivo, quando con ogni probabilità sarà libera dal giogo del Fair Play Finanziario, e concentra le proprie attenzioni su un portiere che possa prendere il posto di Samir Handanovic (o affiancarlo). Il mirino dei nerazzurri è puntato su Alphonse Areola, che è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e non ha ancora rinnovato anche a causa dell'ingombrante presenza di Gigi Buffon. Il francese potrebbe arrivare a Milano a parametro zero.