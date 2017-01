INTER: OBIETTIVO CHIESA PER GIUGNO

25 gennaio 2017

Spunta un nuovo nome in orbita nerazzurra. In linea con le strategie di nazionalizzazione avviata con Roberto Gagliardini, il nuovo obiettivo sulla lista del direttore sportivo Piero Ausilio è quello di Federico Chiesa, astro nasceste della Fiorentina. In ogni caso, tutto rimandato alla prossima estate, quando si faranno le opportune valutazioni su chi può restare e chi deve lasciare l'Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.