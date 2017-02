INTER, NUOVO TENTATIVO DEL CHELSEA PER CANDREVA IN ESTATE

1 febbraio 2017

Secondo quanto scrive il tabloid inglese SUN, il Chelsea farà un nuovo tentativo in estate per Antonio Candreva. Dopo i 30 milioni offerti all'Inter nell'ultimo giorno di mercato, la società londinese ci riproverà in estate. Il nerazzurro era il prescelto per sostituire Oscar, trasferitosi in Cina.