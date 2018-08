INTER, NO DI JOAO MARIO ALLA TURCHIA

23/08/2018

Futuro incerto per Joao Mario. Con la chiusura di tutti i mercati internazionali ormai prossima, l'Inter prova a piazzare il centrocampista portoghese. Il classe '93 però avrebbe rifiutato ben 3 proposte della Turchia non essendo convinto delle condizioni economiche del paese. Il nerazzurro avrebbe invece dato il via libera per trattare con il Betis Siviglia che, però, sarebbe ad un passo dalla chiusura con Rafinha.