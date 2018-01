INTER, NAGATOMO VERSO IL GALATASARAY

30 gennaio 2018

Dopo sette anni potrebbero essere ai saluti l'Inter e Yuto Nagatomo: il terzino giapponese, dopo una prima parte di stagione da titolare, è uscito dai radar di Spalletti e cerca un maggior minutaggio per non perdere il Mondiale. Il suo futuro immediato non sarà al Betis Siviglia, che lo aveva chiesto ai nerazzurri, ma potrebbe essere al Galatasaray. Il suo agente sarebbe in viaggio verso Istanbul per definire il passaggio ai turchi con la formula del prestito.