INTER, MURILLO: "ROMA? NON SO NULLA"

30 marzo 2017

Jeison Murillo ha parlato a Caracol Radio del suo futuro e del possibile interesse della Roma: "Non ho mai sentito di nessuna delle cose che si leggono su presunte offerte ufficiali per me da parte della Roma" ha detto il difensore dell'Inter. Il colombiano ha poi aggiunto: "La mia famiglia è contenta, ho un contratto fino al 2020. Lavoro per cercare di migliorare e arrivare alla forma migliore rispettando sempre le decisioni del tecnico".