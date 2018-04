Inter, Mourinho vuole Icardi e Miranda al Manchester United

21 febbraio 2016

Non solo una visita di cortesia per José Mourinho. Il portoghese è stato ospite dell'Inter, ma ha cercato di far fruttare il tempo passato in tribuna a San Siro per il match con la Sampdoria. E l'ormai prossimo allenatore del Manchester United si sarebbe concentrato in particolare su due giocatori: Mauro Icardi e Joao Miranda. Lo "Special One" vorrebbe l'attaccante argentino e il difensore brasiliano per la sua campagna di rafforzamento dei Red Devils.