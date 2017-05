INTER, MORATTI: "ALLENATORE? CI PENSERA' LA SOCIETA'"

18 maggio 2017

"Non lo so proprio, lasciamo fare alla società che sta facendo ricerche e tentativi". Così l'ex presidente e patron dell'Inter, Massimo Moratti, in merito al futuro allenatore del club milanese. Alla domanda se servisse uno alla Mourinho, Moratti ha risposto: "Ci vuole un bravo allenatore, quello senza dubbio".