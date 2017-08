INTER-MOR, E' ARRIVATO L'AGENTE

10 agosto 2017

Ormai ci siamo per Emre Mor all'Inter. L'agente del talento del Borussia Dortmund, Muzzi Ozcan, è infatti sbarcato a Milano per andare a discutere con i nerazzurri i dettagli di una trattavita ormai giunta alla fase conclusiva. Tanto che lo stesso club tedesco ha ufficializzato l'intenzione di cedere il giocatore. A giorni, se non a ore, insomma, potrebbe arrivare l'annuncio dell'ingaggio dell'attaccante turco.