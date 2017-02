INTER, MONITORATO COLOMBATTO DEL CAGLIARI

19 febbraio 2017

L'Inter sta studiando Santiago Colombatto, centrocampista argentino del Cagliari in prestito al Trapani. Il classe 1997 sta ben figurando nella squadra siciliana, nonostante sia ultima in classifica nella serie cadetta e la società nerazzurra lo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione. Lo riporta calciomercato.com.