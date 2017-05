INTER, MEGA-OFFERTA PER CONTE

6 maggio 2017

Se è una questione di soldi il muro sta per saltare. Suning non molla Antonio Conte e sarebbe disposta a mettere sul piatto la bellezza di 12 milioni a stagione per il tecnico del Chelsea. Secondo il Daily Mirror, l'Inter avrebbe promesso all'ex ct azzurro un mercato di grande spessore e un ruolo da "manager" all'inglese nella gestione della squadra. Alzata, quindi, l'ultima offerta nerazzurra, rifiutata da Conte, di 9 milioni circa l'anno.