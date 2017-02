INTER, MEDEL: "RINNOVO? VOGLIO RESTARE"

24 febbraio 2017

Gary Medel sta dimostrando la sua importanza per l'Inter anche da centrale difensivo. La sua permanenza in nerazzurro dovrebbe essere scontata ma prima è necessario mettere nero su bianco. Intervistato dal Corriere dello Sport, il cileno ha confermato la sua volontà di voler rinnovare: "L'Inter vuole che resti ed io voglio stare qui. L'obiettivo è trovare un accordo in tempi brevi"