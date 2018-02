INTER-MARTINEZ: "INTERESSE REALE"

1 febbraio 2018

FCInter1908 per capire in quale fase sia la trattativa tra l’ Inter e il Racing per Lautaro Martinez, ha raggiunto in esclusiva il presidente della società di Avellaneda, Victor Blanco: “Posso confermare che l’interesse dell’Inter è reale. Al momento, però, non c’è nulla di fatto o di concreto. Non abbiamo risolto nulla. Sicuramente nelle prossime settimane vedremo di approfondire con i nerazzurri, potrebbero esserci novità” ha dichiarato.