INTER: MARCA, SIMEONE DICE NO ALL'ASSEGNO IN BIANCO

26 aprile 2017

No di Diego Simeone all'Inter. Secondo quanto riportato da Marca, il Cholo avrebbe rifiutato l'assegno in bianco del club nerazzurro per convincerlo a lasciare l'Atletico. La settimana scorsa il ds Piero Ausilio, prosegue Marca, è volato in Spagna per parlare con l'entourage di Simeone, che ha ascoltato la proposta dell'Inter ma poi ha comunicato la sua decisione di proseguire con i Colchoneros.