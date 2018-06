INTER-MALCOM, SIAMO AI DETTAGLI

6 giugno 2018

L'Inter sta per mettere a segno un altro colpo di mercato. I nerazzurri hanno in mano il sì di Malcom, ala del Bordeaux. Il brasiliano vuole solo i nerazzurri e avrebbe rifiutato Psg, Liverpool e Borussia Dortmund. Il summit tra Piero Ausilio e l'entourage del giocatore è andato a buon fine. Ora l'Inter deve trovare un accordo con il club francese, che vuole 50 milioni di euro per cedere Malcom. I nerazzurri ne hanno offerti 40.