INTER-MALCOM, SI LAVORA PER IL PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO

16/06/2018

Un'altra pista calda, per il ds Piero Ausilio, è quella che porta a Malcom, talentuoso esterno del Bordeaux classe 1997. I francesi non sono disposti a liberarlo facilmente nonostante la volontà del brasiliano, che vuole tentare l'avventura in nerazzurro. L'Inter è al lavoro per un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions: un'operazione da circa 40 milioni di euro complessivi per un giocatore pronto ormai per esplodere definitivamente.