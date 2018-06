INTER: LO UNITED VUOLE SKRINIAR

16/06/2018

Nel frattempo Suning deve difendersi dagli assalti del Manchester United, visto che Mourinho vuole Skriniar per rinforzare la difesa. I Red Devils sono pronti a mettere sul piatto 65 milioni di euro ma per l'Inter lo slovacco è incedibile, a meno che non arrivi davvero una proposta irrinunciabile. L'ex Sampdoria al momento ha un contratto fino al 2022 da 1,5 milioni a stagione, ma i nerazzurri hanno già preparato un nuovo accordo fino al 2023 da 2,2 milioni annui. La firma potrebbe arrivare nelle prossime settimane: Spalletti non vede l'ora di testare la nuova coppia Skriniar-De Vrij. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.