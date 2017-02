INTER, KONDOGBIA VIA A GIUGNO?

5 febbraio 2017

Un tweet da parte di Evans Kondogbia, fratello minore di Geoffrey, pubblicato nel corso di Juventus-Inter getta un'ombra sul futuro del centrocampista nerazzurro. Il fratello del francese ha cinguettato: "Può restare in panchina anche per tutto il resto della stagione, sono comunque gli ultimi mesi". Parole che fanno pensare a un prossimo addio del giocatore. Il tweet è stato subito rimosso, ma non abbastanza in fretta da passare inosservato.