INTER, KARAMOH: "RESTO ANCORA UN ANNO AL CAEN"

7 agosto 2017

Da tempo accostato all'Inter, Yann Karamoh ha rivelato su Snapchat le sue intenzioni: "Ufficiale: sarò un giocatore del Caen nella stagione 2017/18". L'esterno classe 1998 ha così annunciato di voler rimanere un altro anno, cosa che non farà piacere al suo club visto che il suo contratto è in scadenza nel 2018. L'Inter ha sempre ritenuto troppo alte le richieste dei francesi, vicine ai 10 milioni, per un giocatore in scadenza e nelle ultime ore Sabatini e Ausilio avevano iniziato a pensare proprio di aspettare l'anno nuovo e prendere il giocatore a parametro zero a partire da febbraio.