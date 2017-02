INTER, JUVENTUS E MILAN SU BERARDI E BERNARDESCHI

2 febbraio 2017

Si prospetta un mercato estivo frenetico e ricco di colpi. Le tre big storiche del calcio italiano, Milan, Inter e Juventus, si contendono Federico Bernardeschi, che ha il contratto in scadenza nel 2019 e per cui la Fiorentina chiede 50 milioni. L'altro nome in ballo è Domenico Berardi, che ha visto il suo prezzo incrementarsi con l'effetto Gagliardini-Inter.