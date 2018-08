INTER: JOAO MARIO E CANDREVA SEMPRE IN USCITA

27/08/2018

L'Inter non ingrana, soltanto un punto nelle prime due partite di campionato e il mercato in uscita che potrebbe regalare ancora qualche emozione. Secondo quanto riporta Tuttosport, la dirigenza nerazzurra sta cercando di piazzare Joao Mario e Candreva. I due giocatori hanno richieste da Ligue1, Liga e Bundesliga e se arriveranno proposte concrete la cessione, anche in prestito, sarà cosa fatta.