INTER, J.MARIO PEDINA DI SCAMBIO PER STROOTMAN?

1 aprile 2018

La Gazzetta dello Sport rivela un possibile e clamoroso scenario di mercato: nel caso in cui Joao Mario non dovesse essere riscattato dal West Ham, l'Inter sarebbe pronta a utilizzarlo come contropartita tecnica con la Roma per arrivare a Kevin Strootman. Il centrocampista olandese è da tempo nei pensieri nerazzurri ed è caldamente consigliato da mister Spalletti.