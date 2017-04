INTER, IPOTESI SCAMBIO RANOCCHIA-ACERBI

19 aprile 2017

Asse di mercato caldo tra Inter e Sassuolo: non solo per quanto riguarda la trattativa per arrivare a Berardi ma, secondo Tuttosport, anche per un possibile scambio. Ranocchia (attualmente in prestito in Premier all'Hull City) potrebbe essere utilizzato come pedina per convincere i neroverdi a lasciar partire Acerbi. Possibile che nella trattativa venga inserito anche Gabigol, utilizzato pochissimo quest'anno in nerazzurro prima da De Boer poi da Pioli.