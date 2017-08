INTER, INTESA CON EMRE MOR

4 agosto 2017

Colpo a sorpresa per l'Inter, che in poche ore ha bruciato la concorrenza di Fiorentina e Roma per Emre Mor, talento del Borussia Dortmund. I nerazzurri avrebbero raggiunto un'intesa di massima con gli agenti del giocatore. Resta invece ancora da definire l'accordo col club tedesco, che per il cartellino del classe '97 vuole 20 milioni di euro.