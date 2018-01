INTER: INCONTRO CON L'AGENTE DI PASTORE

23 gennaio 2018

L'Inter non molla Javier Pastore. Come riferito da 'Sky Sport', il ds nerazzurro Piero Ausilio si sarebbe incontrato con Marcelo Simonian, agente del 'Flaco'. Trattativa comunque complicata, perché il PSG vuole cedere l'argentino solo a titolo definitivo e per l'altissimo ingaggio del giocatore.