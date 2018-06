INTER, INCONTRO COL SASSUOLO PER POLITANO E DUNCAN

14/06/2018

L'Inter prova a stringere i tempi per portare a Milano Matteo Politano e Alfred Duncan. In serata, infatti, come riportato da Sky Sport, è previsto un incontro tra la dirigenza dell'Inter e quella del Sassuolo per discutere del futuro dei due pezzi pregiati dei neroverdi, che hanno estimatori importanti anche in altre piazze di serie A. Nell'incontro si potrebbe parlare anche di Nicolas Gonzalez, che potrebbe essere preso dai due club in sinergia.