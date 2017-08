INTER IN PRESSING SU KEITA

27 agosto 2017

L'Inter continua il pressing sulla Lazio per Keita. Si studia la formula dell'acquisto che potrebbe diventare un prestito biennale con obbligo di riscatto, per un totale di circa 30 milioni di euro. Per il giocatore è pronto un contratto da tre milioni all'anno. Ma c'è una condizione posta dal presidente Lotito che prima di chiudere vuole che Keita rinnovi il contratto in scadenza con la società biancoceleste.