INTER IN PRESSING PER SCHICK

27 aprile 2017

Una foto in piazza Duomo. Una camminata di piacere, shopping nella Milano della moda. Nulla a che fare con il mercato calcistico, con le mire dell'Inter, con le avances di Piero Ausilio. Così assicura l'interessato, l'attaccante del momento, Patrik Schick: 10 gol in campionato, 3 assist, tanti applausi e tante chiamate da parte delle big italiane ma non solo. La Samp lo ha scoperto, la Samp vorrebbe ora capitalizzare e alzare quella clausola fissata a 25 milioni che viste le prestazioni del ragazzo pare oggi quanto mai bassa.