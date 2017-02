INTER, IL SOGNO É MARQUINHOS

16 febbraio 2017

In casa Inter la disponibilità economica di Suning fa sognare i tifosi. L'obiettivo numero uno per la difesa è quello di Marquinhos del Paris Saint Germain. Il club francese non sembra intenzionato a cedere il centrale ex Roma ma un'offerta allettante potrebbe far cambiare idea agli sceicchi. Lo scrive Il Corriere dello Sport.