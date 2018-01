INTER, IL SIVIGLIA INSISTE PER BROZOVIC

30 gennaio 2018

Marcelo Brozovic in uscita dall'Inter. Per il centrocampista croato, da tempo nel mirino dell'Everton, c'è il forte interesse anche del Siviglia che in questo momento, tramite suoi intermediari, sta trattando l'agente presso la sede del calciomercato milanese. L'ipotesi è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.