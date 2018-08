INTER, IL REAL MADRID PENSA A ICARDI

17/08/2018

Scongiurata la cessione di Luka Modric all'Inter, il Real Madrid è alla ricerca di un attaccante che possa regalare gol alla squadra di Lopetegui. Secondo AS, sfumate le ipotesi Mbappe', Lewandowski, Cavani e Kane, sono tre gli obiettivi ancora raggiungibili: Timo Werner del Lipsia, Rodrigo del Valencia e Mauro Icardi dell'Inter. Icardi sembra essere l'attaccante con il 'pedigree' migliore in termini di efficacia sotto porta. Il problema è che il mercato in Italia chiude alle 20 e appare difficile che l'Inter possa privarsi del suo capitano con così poco tempo a disposizione per trovare un sostituto all'altezza.